Зак Снайдер не знает, выйдет ли третья часть фильма «Мятежная луна»

В недавнем интервью Зак Снайдер рассказал, что не знает, выйдет ли третья часть фильма «Мятежная луна». По словам режиссёра, он не знает, есть ли у людей интерес к продолжению истории.

Я просто думаю, что это одна из тех вещей, где… есть совсем мало заинтересованных людей в том, чтобы увидеть продолжение.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы», вторая часть серии, продолжила историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной. Премьера фильма состоялась в онлайн-кинотеатре Netflix ещё 19 апреля 2024 года, то есть франшиза стоит на месте уже больше двух лет.