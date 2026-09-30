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Зак Снайдер не знает, выйдет ли третья часть фильма «Мятежная луна»

Зак Снайдер не знает, выйдет ли третья часть фильма «Мятежная луна»
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В недавнем интервью Зак Снайдер рассказал, что не знает, выйдет ли третья часть фильма «Мятежная луна». По словам режиссёра, он не знает, есть ли у людей интерес к продолжению истории.

Я просто думаю, что это одна из тех вещей, где… есть совсем мало заинтересованных людей в том, чтобы увидеть продолжение.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы», вторая часть серии, продолжила историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной. Премьера фильма состоялась в онлайн-кинотеатре Netflix ещё 19 апреля 2024 года, то есть франшиза стоит на месте уже больше двух лет.

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