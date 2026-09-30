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Флоренс Пью рассказала о любимой сцене из последних фильмов со своим участием

Флоренс Пью рассказала о любимой сцене из последних фильмов со своим участием
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Флоренс Пью в последнее время часто мелькает в кино. В «Громовержцах» она появилась в образе Елены Беловой, а потом актриса повторила эту роль в фильме «Человек-паук: Новый день». А ещё Пью появится в третьей «Дюне».

По словам Флоренс, её самая любимая сцена из последних картин, где она снималась, как раз из ленты Дени Вильнёва. Речь о совместной сцене Пью и Роберта Паттинсона. Актриса не стала раскрывать детали, но уточнила, что момент действительно впечатляющий.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Фантастическая лента с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.

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