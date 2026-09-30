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Майки Мэдисон считает, что не готова сыграть Бритни Спирс в байопике о певице

Майки Мэдисон считает, что не готова сыграть Бритни Спирс в байопике о певице
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В интервью Майки Мэдисон спросили, хотела бы она сыграть Бритни Спирс в байопике о певице. Несмотря на то что сама Мэдисон относится к Спирс с уважением, она бы вряд ли взялась за такую работу.

По словам Мэдисон, для воплощения образа Бритни нужна совершенно новая и неизвестная актриса, которая могла бы сыграть певицу так, как считает сама. Сама Мэдисон, само собой, не считает, что достойно сыграет певицу.

Бритни много для меня значит, но я думаю, что для неё нужна совершенно неизвестная актриса, кто-то действительно свежий, кого можно просто взять и лепить под неё.

Над лентой о Бритни Спирс начинали работать ещё в 2025 году, но потом процесс остановился.

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