Майки Мэдисон считает, что не готова сыграть Бритни Спирс в байопике о певице

В интервью Майки Мэдисон спросили, хотела бы она сыграть Бритни Спирс в байопике о певице. Несмотря на то что сама Мэдисон относится к Спирс с уважением, она бы вряд ли взялась за такую работу.

По словам Мэдисон, для воплощения образа Бритни нужна совершенно новая и неизвестная актриса, которая могла бы сыграть певицу так, как считает сама. Сама Мэдисон, само собой, не считает, что достойно сыграет певицу.

Бритни много для меня значит, но я думаю, что для неё нужна совершенно неизвестная актриса, кто-то действительно свежий, кого можно просто взять и лепить под неё.

Над лентой о Бритни Спирс начинали работать ещё в 2025 году, но потом процесс остановился.