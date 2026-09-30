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Режиссёр «Игры в имитацию» снимет фильм по «Маленькому принцу»

Режиссёр «Игры в имитацию» снимет фильм по «Маленькому принцу»
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По данным Variety, режиссёр «Игры в имитацию» и «Пассажиров» Мортен Тильдум снимет фильм по мотивам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Фильм объединит реальную историю Сент-Экзюпери как лётчика-первопроходца и писателя с фантастическим миром «Маленького принца». Образ Маленького принца будет создан с помощью визуальных эффектов.

В этом новом проекте будут использованы элементы знаменитой графической адаптации «Маленького принца» французского художника комиксов и режиссера Жоанна Сфара, изображающей связь между Маленьким принцем и лётчиком.

Саймон Бофой, оскароносный сценарист фильма «Миллионер из трущоб», придумает сюжет для картины.

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