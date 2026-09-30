Вышел дублированный трейлер фильма «Шериф поневоле»

Компания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Шериф поневоле». Лента выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 6 октября.

Трейлер фильма «Шериф поневоле» на русском языке

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Andrew Stevens Entertainment.

В центре сюжета Тоби Сойер. Герой мечтает играть в рок-группе, но вынужден довольствоваться временной работой в департаменте шерифа и жизнью с семьёй в трейлере посреди глухого городка. Его жизнь меняется, когда выясняется, что был убит член влиятельной криминальной семьи Люк Джордан.

В ленте снялись Дьюк Николсон, Стивен Дорфф, Уильям Мэйси, Тиффани Хэддиш, Джулия Фокс и другие.