Трейлер шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» — премьера 19 октября

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start представили трейлер шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Семейное шоу вернётся уже 19 октября, в продолжение войдёт 20 эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Start. Права на видео принадлежат Start.

По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

К главным ролям в продолжении вернутся Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова и другие актёры. В актёрском составе продолжения числятся певица Люся Чеботина и Никита Кологривый. Они сыграют в шестом сезоне самих себя.