Режиссёр «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер не стал продлевать контракт с Netflix

Американский режиссёр Дэвид Финчер решил не продлевать контракт с онлайн-кинотеатром Netflix. Постановщик многих культовых фильмов завершит работу со стримингом в 2027 году, о чём сообщает Bloomberg.

Так, эксклюзивный контракт Финчера с Netflix длится шесть лет — соглашение было подписано в 2020 году. За это время режиссёр снял драму «Манк», триллер «Убийца» и грядущую комедию «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом — она выйдет уже 25 ноября. Кроме того, Финчер также принял участие в работе над криминальным триллером «Охотник за разумом», анимационной антологией «Любовь, смерть и роботы», невыпущенной американской версией шоу «Игра в кальмара» и другими проектами.

Дэвид Финчер — один из самых известных режиссёров Голливуда. За свою карьеру постановщик снял «Бойцовский клуб», «Семь», «Загадочную историю Бенджамина Баттона», «Зодиак» и другие картины. Чем режиссёр займётся после окончания контракта с Netflix, неизвестно.