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Фильм Очень сказочные дела от ТНТ (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Трейлер новогоднего фильма «Очень сказочные дела» от ТНТ — премьера 3 декабря
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Телеканал ТНТ и компания «Централ партнершип» представили трейлер фильма «Очень сказочные дела». Премьера нового взгляда на сериал «Очень странные дела» состоится 3 декабря в кинотеатрах России, а 31-го числа её покажут по телевизору.

Видео доступно во VK-канале «Централ партнершип». Права на видео принадлежат «Централ партнершип»

По сюжету в Тридевятом царстве легендарные богатыри давно стали настоящими суперзвёздами, а их самым преданным поклонником считается сорокалетний Елемеля – президент небольшого фан-клуба. Во время царского пира он случайно срывает секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича, который похищает царскую дочь, и становится всеобщим посмешищем. Чтобы вернуть уважение своих кумиров и исправить ошибку, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в опасное путешествие по сказочному миру, где их ждут встречи с Бабой Ягой, Соловьём-разбойником, русалками и другими знакомыми персонажами.

Главные роли в проекте сыграли Тимур Батрутдинов («Невероятные приключения Шурика»), Андрей Гайдулян («СашаТаня») и Филипп Киркоров («Невероятные приключения Шурика»). Режиссёрами выступили Миша Семичев и Роман Ким, авторы ремейка «Невероятные приключения Шурика».

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