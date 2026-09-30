Samsung впервые обошла Apple по продажам смартфонов в России в деньгах

Apple впервые уступила Samsung лидерство по продажам смартфонов в России в денежном выражении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы партнёра нескольких производителей электроники за неполные три квартала.

Так, за девять месяцев 2026 года доля iPhone составила 23%, у Samsung — 24%. За год Apple потеряла примерно 16 пунктов, а Samsung прибавила сразу 10 пунктов. Эксперты связывают ситуацию с высокой стоимостью iPhone и множеством ограниченных функций в России, которых нет на операционной системе Android. Это привело к тому, что Apple впервые потеряла лидерство по продажам в денежном выражении — по меньшей мере с конца 2000-х годов, когда начались официальные поставки iPhone на российский рынок.

При этом важную роль в повышении спроса на Samsung сыграло расширение ассортимента. Производитель сфокусировался на ценовой политике в среднем сегменте и укреплении позиций в категории складных смартфонов, где доля компании в денежном выражении превышает 68%.

Некоторые ритейлеры отмечают, что говорить о полном лидерстве Samsung в деньгах в России пока рано: результаты во многом зависят от календаря выхода флагманов. Однако укрепление позиций Samsung в стране подтверждают все участники рынка.