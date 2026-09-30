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Сериал Околоточный (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Трейлер исторического детектива «Околоточный» — премьера 15 октября
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Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ представил дебютный трейлер сериала «Околоточный». Детективное шоу стартует 15 октября — его можно будет посмотреть на стриминге и ТВ. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

Сюжет шоу развернётся в конце ХIХ века в маленьком городе N. В этом месте регулярно совершаются большие преступления, раскрывать которые обязан околоточный надзиратель Иван Хватов. Он негласный хозяин местных улиц, которому помогает скучающая княгиня Ольга Добужинская.

Главные роли в сериале сыграли Александр Устюгов («28 панфиловцев»), Марина Александрова («Срочно! Ищу мужа») и Иван Колесников («Роднина»). Режиссёром выступил Нурбек Эген — автор сериалов «Атом» и «Калимба».

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