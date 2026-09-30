В ремастере «Ведьмака 3» не устранили баг с Аксием — как исправить перк «Кукловод»

29 сентября состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Обновлённая версия» — полноценного ремастера культовой RPG от студии CD Projekt RED. Проект уже доступен всем владельцам игры полностью бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series в формате патча. На Switch 2 переиздание добралось в формате отдельного клиента.
Одним из важных изменений новинки стало переработанное древо умений, которое заметно снизило порог получения новых скиллов. Одним из главных заклинаний в ветке Знаков всегда был Аксий — он помогал в том числе контролировать противников и временно превращать их в своих союзников.
Как оказалось, перк «Кукловод» всё ещё работает в игре нестабильно: по какой-то причине Геральт не может применить заклинание с удержанием кнопки. Это очень давний баг, который появился ещё в 2016 году, — на ПК его можно поправить вручную.
Как исправить баг с умением «Кукловод» знака Аксий в «Ведьмаке 3»
- Перейти в «Этот компьютер» — «Документы».
- Перейти в папку The Witcher 3 и открыть файл input с помощью Блокнота.
- Нажать сочетание клавиш Ctrl + F и ввести фразу IK_Q=(Action=CastSignHold,State=Duration,IdleTime=0.2).
- Поменять число 0.2 на 0.01 в трёх совпадениях — должно получиться IK_Q=(Action=CastSignHold,State=Duration,IdleTime=0.01).
- Сохранить документ и запустить игру.
После этого умение «Кукловод» работает в штатном режиме. Почему в студии CD Projekt RED не исправили ошибку с перком за столько лет, остаётся лишь гадать.