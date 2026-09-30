Новый фильм режиссёра «Обсессии» с Аароном Полом выйдет в мае 2027 года

Кинокомпания Focus Features раскрыла дату выхода фильма «Всё, кроме призраков» (Anything But Ghosts). Новая работа молодого режиссёра Карри Баркера выйдет в мировых кинотеатрах 7 мая 2027 года.

Новая работа от постановщика «Обсессии» расскажет о двух мошенниках, которые занимаются фальшивой охотой за привидениями, но однажды встречают настоящего призрака. При этом события картины разворачиваются во вселенной «Обсессии», а сам Баркер сыграл в ленте одну из главных ролей.

На съёмки фильма ушло всего 26 дней, главные роли в фильме сыграли Аарон Пол («Во все тяжкие») и Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода»). Баркер называет ленту самой тяжёлой работой в своей жизни, которую снимали в кратчайшие сроки.