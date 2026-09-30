15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Война от HBO (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO
Комментарии

Уже 2 октября состоится премьера сериала «Война» — нового проекта холдинга HBO. Шоу расскажет о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридический компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 20 ноября.

Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 октября
2-я серия9 октября
3-я серия16 октября
4-я серия23 октября
5-я серия30 октября
6-я серия6 ноября
7-я серия13 ноября
8-я серия20 ноября
Материалы по теме
Отличные фильмы, сериалы и игры, которые можно осилить за один-два вечера