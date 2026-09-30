Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO
Уже 2 октября состоится премьера сериала «Война» — нового проекта холдинга HBO. Шоу расскажет о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридический компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 20 ноября.
Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 октября
|2-я серия
|9 октября
|3-я серия
|16 октября
|4-я серия
|23 октября
|5-я серия
|30 октября
|6-я серия
|6 ноября
|7-я серия
|13 ноября
|8-я серия
|20 ноября