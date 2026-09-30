Уже 2 октября состоится премьера сериала «Война» — нового проекта холдинга HBO. Шоу расскажет о разводе бизнесмена Моргана Хендерсона и кинозвезды Карлы Дювал. Каждого из них представляют одни из самых крупных юридический компаний Лондона. Бракоразводный процесс превращается в настоящую войну, которая становится для молодого юриста Джонни первым крупным делом.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 20 ноября.

Расписание выхода сериала «Война» со звездой «Прослушки» от HBO

Эпизод Дата выхода 1-я серия 2 октября 2-я серия 9 октября 3-я серия 16 октября 4-я серия 23 октября 5-я серия 30 октября 6-я серия 6 ноября 7-я серия 13 ноября 8-я серия 20 ноября