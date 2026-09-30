Первая партия складных iPhone Duo ещё не готова к старту продаж — СМИ

Издание Jiemian сообщило, что компания Apple столкнулась с проблемами в производстве складных смартфонов iPhone Duo. По данным СМИ, первая партия устройств может быть не готова полностью поступить на полки магазинов к старту продаж.

Источники журналистов отмечают, что к 17 сентября стандартам компании соответствуют только около 60% складных гаджетов. Проблема заключается в том, что Samsung Display, которая поставляет шарниры и дисплеи, не предоставила детали вовремя — Apple слишком часто меняла требования к качеству. В издании также отметили, что завод Foxconn, который собирает iPhone Duo, постоянно корректирует некоторые аспекты производства.

Сама Apple пока не комментировала информацию журналистов. В СМИ добавили, что компания планирует выпустить от 6 до 8 млн iPhone Duo до конца 2026 года.

Cмартфон iPhone Duo поступит в продажу 23 октября. Устройство стало первым складным гаджетом компании Apple. Сам смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом. Цены iPhone Duo в России начинаются от 300 тыс. рублей и достигают 490 тыс. рублей.