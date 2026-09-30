Уже 3 октября состоится премьера второго сезона аниме-сериала «Чёрный клевер». Сериал продолжит историю младенцев Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Во второй сезон аниме войдёт 26 эпизодов — их разделят на две части в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Первую половину выпустят до конца года, а финальные эпизоды покажут в 2027 году.

Расписание выхода второго сезона аниме «Чёрный клевер»