Расписание выхода второго сезона аниме «Чёрный клевер»
Уже 3 октября состоится премьера второго сезона аниме-сериала «Чёрный клевер». Сериал продолжит историю младенцев Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.
Во второй сезон аниме войдёт 26 эпизодов — их разделят на две части в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Первую половину выпустят до конца года, а финальные эпизоды покажут в 2027 году.
Расписание выхода второго сезона аниме «Чёрный клевер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 октября
|2-я серия
|10 октября
|3-я серия
|17 октября
|4-я серия
|24 октября
|5-я серия
|31 октября
|6-я серия
|7 ноября
|7-я серия
|14 ноября
|8-я серия
|21 ноября
|9-я серия
|28 ноября
|10-я серия
|5 декабря
|11-я серия
|12 декабря
|12-я серия
|19 декабря
|13-я серия
|26 декабря
|14-я серия
|2027
|15-я серия
|2027
|16-я серия
|2027
|17-я серия
|2027
|18-я серия
|2027
|19-я серия
|2027
|20-я серия
|2027
|21-я серия
|2027
|22-я серия
|2027
|23-я серия
|2027
|24-я серия
|2027
|25-я серия
|2027
|26-я серия
|2027