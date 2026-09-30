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Аниме Чёрный клевер, 2-й сезон (2026) — дата выхода, сколько серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Чёрный клевер»
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Уже 3 октября состоится премьера второго сезона аниме-сериала «Чёрный клевер». Сериал продолжит историю младенцев Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Во второй сезон аниме войдёт 26 эпизодов — их разделят на две части в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Первую половину выпустят до конца года, а финальные эпизоды покажут в 2027 году.

Расписание выхода второго сезона аниме «Чёрный клевер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 октября
2-я серия10 октября
3-я серия17 октября
4-я серия24 октября
5-я серия31 октября
6-я серия7 ноября
7-я серия14 ноября
8-я серия21 ноября
9-я серия28 ноября
10-я серия5 декабря
11-я серия12 декабря
12-я серия19 декабря
13-я серия26 декабря
14-я серия2027
15-я серия2027
16-я серия2027
17-я серия2027
18-я серия2027
19-я серия2027
20-я серия2027
21-я серия2027
22-я серия2027
23-я серия2027
24-я серия2027
25-я серия2027
26-я серия2027
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