Герой Киллиана Мёрфи вернётся в финале трилогии «28 лет спустя»

На Цюрихском кинофестивале выступил знаменитый режиссёр Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб»). Он раскрыл детали третьей части серии «28 лет спустя».

По словам постановщика, финал трилогии обязательно будет снят. Он отметил, что соавтор серии Алекс Гарленд уже написал хороший сценарий для продолжения. Бойл также добавил, что персонаж Киллиана Мёрфи вернётся в триквеле и станет одним из центральных героев.

Третья часть «28 лет спустя», или как бы она в итоге ни называлась, будет снята, потому что люди постоянно спрашивают о ней. Я точно не знаю, когда именно, но есть сценарий — очень хороший сценарий Алекса Гарленда. В фильме будет много Киллиана Мёрфи. Будет ли он ещё раз раздеваться, я не знаю. У него же теперь есть «Оскар».

Фильм «28 лет спустя» вышел в 2025 году и рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События второй части с подзаголовком «Храм костей» разворачиваются после сюжета первого фильма. Картина должна выступить мостом для финала будущей трилогии. Ранее Дэнни Бойл сообщал, что надеется на старт съёмок триквела в 2027 году.