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Сериал История его служанки, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «История его служанки»
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Уже 6 октября состоится премьера второго сезона сериала «История его служанки». Действие исторического шоу вновь развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. В продолжении Анна расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне свадьбы. В это время в поместье прибывает молодая архитектор Аполлинария.

Во второй сезон шоу снова войдёт 30 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 7 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «История его служанки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 октября
2-я серия6 октября
3-я серия9 октября
4-я серия13 октября
5-я серия16 октября
6-я серия20 октября
7-я серия23 октября
8-я серия27 октября
9-я серия30 октября
10-я серия3 ноября
11-я серия6 ноября
12-я серия10 ноября
13-я серия13 ноября
14-я серия17 ноября
15-я серия20 ноября
16-я серия24 ноября
17-я серия27 ноября
18-я серия1 декабря
19-я серия4 декабря
20-я серия8 декабря
21-я серия11 декабря
22-я серия15 декабря
23-я серия18 декабря
24-я серия22 декабря
25-я серия25 декабря
26-я серия29 декабря
27-я серия1 января
28-я серия3 января
29-я серия5 января
30-я серия7 января
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