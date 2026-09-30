Уже 6 октября состоится премьера второго сезона сериала «История его служанки». Действие исторического шоу вновь развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. В продолжении Анна расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне свадьбы. В это время в поместье прибывает молодая архитектор Аполлинария.

Во второй сезон шоу снова войдёт 30 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 7 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «История его служанки»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 6 октября 2-я серия 6 октября 3-я серия 9 октября 4-я серия 13 октября 5-я серия 16 октября 6-я серия 20 октября 7-я серия 23 октября 8-я серия 27 октября 9-я серия 30 октября 10-я серия 3 ноября 11-я серия 6 ноября 12-я серия 10 ноября 13-я серия 13 ноября 14-я серия 17 ноября 15-я серия 20 ноября 16-я серия 24 ноября 17-я серия 27 ноября 18-я серия 1 декабря 19-я серия 4 декабря 20-я серия 8 декабря 21-я серия 11 декабря 22-я серия 15 декабря 23-я серия 18 декабря 24-я серия 22 декабря 25-я серия 25 декабря 26-я серия 29 декабря 27-я серия 1 января 28-я серия 3 января 29-я серия 5 января 30-я серия 7 января