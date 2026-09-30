Расписание выхода второго сезона сериала «История его служанки»
Уже 6 октября состоится премьера второго сезона сериала «История его служанки». Действие исторического шоу вновь развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. В продолжении Анна расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне свадьбы. В это время в поместье прибывает молодая архитектор Аполлинария.
Во второй сезон шоу снова войдёт 30 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 7 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «История его служанки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 октября
|2-я серия
|6 октября
|3-я серия
|9 октября
|4-я серия
|13 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|20 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|27 октября
|9-я серия
|30 октября
|10-я серия
|3 ноября
|11-я серия
|6 ноября
|12-я серия
|10 ноября
|13-я серия
|13 ноября
|14-я серия
|17 ноября
|15-я серия
|20 ноября
|16-я серия
|24 ноября
|17-я серия
|27 ноября
|18-я серия
|1 декабря
|19-я серия
|4 декабря
|20-я серия
|8 декабря
|21-я серия
|11 декабря
|22-я серия
|15 декабря
|23-я серия
|18 декабря
|24-я серия
|22 декабря
|25-я серия
|25 декабря
|26-я серия
|29 декабря
|27-я серия
|1 января
|28-я серия
|3 января
|29-я серия
|5 января
|30-я серия
|7 января