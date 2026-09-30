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Team Vitality с россиянином Chronicle прошла в плей-офф Valorant Champions 2026

Team Vitality с россиянином Chronicle прошла в плей-офф Valorant Champions 2026
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Французская Team Vitality разгромила LOUD в матче за выход в плей-офф на Valorant Champions 2026. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:7 на Sunset и 19:17 на Summit.

Лучшим игроком серии стал 24-летний россиянин Тимофей Chronicle Хромов, который завершил матч с K/D 42-37 и рейтингом 1,08, отыграв на Chamber и Neon. В целом вся команда оформила по 42 килла каждый.

Благодаря победе Team Vitality проходит в плей-офф вслед за Paper Rex и NRG. LOUD, в свою очередь, падает в нижнюю сетку, где сыграет с победителем пары Global Esports/EDward Gaming.

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.

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