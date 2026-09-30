Расписание выхода сериала «Остров сокровищ» с Хейли Этвелл
Уже 12 октября состоится премьера сериала «Остров сокровищ». Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту и пираты.
В сериал войдёт шесть эпизодов — они будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 16 ноября.
Расписание выхода сериала «Остров сокровищ» с Хейли Этвелл
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 октября
|2-я серия
|19 октября
|3-я серия
|26 октября
|4-я серия
|2 ноября
|5-я серия
|9 ноября
|6-я серия
|16 ноября
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