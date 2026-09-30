Уже 12 октября состоится премьера сериала «Остров сокровищ». Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту и пираты.

В сериал войдёт шесть эпизодов — они будут выходить по понедельникам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 16 ноября.

Расписание выхода сериала «Остров сокровищ» с Хейли Этвелл