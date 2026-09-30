Зомби-хоррор «Поезд в Пусан» вновь покажут в кинотеатрах России

Компания «Кино.Арт.Про» объявила о повторном выпуске в российский прокат фильма «Поезд в Пусан». Зомби-хоррор появится в кинотеатрах страны 19 ноября. Авторы также показали русский тизер перевыпуска ленты.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про»/RedPeter Film.

Картину вновь продемонстрируют в России в честь 10-летия проекта. «Поезд в Пусан» вышел в 2016 году и рассказывает об отце, который решает в честь дня рождения дочери отправиться с ней к её маме в другой город. Как только герои садятся в поезд, в стране начинается зомби-эпидемия. Теперь пассажирам придётся выживать в поезде, охваченном заражёнными людьми.

Главные роли исполнили Кон Ю («Игра в кальмара»), Ма Дон-сок («Гангстер, коп и дьявол»), Чон Ю-ми («Страна чудес») и другие актёры. Режиссёром выступил Ён Сан-хо — автор недавнего хоррора «Колония». Фильм «Поезд в Пусан» высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 95% свежести от обозревателей и 90% от пользователей.