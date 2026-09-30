На YouTube можно будет смотреть чужие видео на стримах и не терять доход

Видеохостинг YouTube анонсировал новую функцию для платформы. Она позволит стримерам реагировать на длинные видеоролики других пользователей прямо во время трансляций и не терять доход.

Расширение получило название Watch With. В демонстрации функции было видно, как автор стрима смотрел видео, которое отображалось поверх его трансляции. Пользователи также смогут сохранить свой доход от рекламы во время проведения подобного прямого эфира. При этом авторы роликов, которые появляются на другом стриме, будут видеть рост просмотров на этих видео.

Функцию Watch With начнут внедрять на YouTube до конца 2026 года. Платформа пока не уточнила, смогут ли авторы видео монетизировать просмотры с роликов, на которые была сделана реакция во время прямого эфира.