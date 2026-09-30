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Фильм Человек с мешком, Арнольд Шварценеггер (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, тизер

Тизер комедии «Человек с мешком» с Арнольдом Шварценеггером в роли Санты — выход 2 декабря
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Компания Amazon представила тизер фильма «Человек с мешком». Рождественская комедия выйдет 2 декабря на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Prime Video.

Лента расскажет о Санта-Клаусе, у которого похищают его волшебный мешок. Тогда он обращается к списку непослушных детей, чтобы найти профессионального вора Вэнс. Вместе они должны вернуть украденную ценность.

Санта-Клауса воплотил на экране знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер («Терминатор 2»). В фильме также сыграл звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон. Режиссёром выступил Адам Шенкман — постановщик комедии «Рок на века».

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