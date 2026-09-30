«Смешной и жуткий»: первые критики хвалят триллер «Останься» от автора «Шестого чувства»

На фестивале Beyond Fest в Лос-Анджелесе внезапно состоялся показ фильма «Останься» — нового триллера от режиссёра «Шестого чувства» и «Сплита» М. Найта Шьямалана. Некоторые критики посмотрели ленту и опубликовали свои отзывы в соцсетях.

Обозреватели пишут, что картина умудряется одновременно пугать и смешить зрителя. По мнению посмотревших предстоящую новинку, Шьямалан не изменяет своему стилю, стараясь сделать сюжет поражающим воображение. Отдельно отмечается: фильм получился трогательным, а актёрские работы Джейка Джилленхола и Фиби Дайневор — прекрасными.

Что пишут первые критики про фильм «Останься»:

«Останься» — это Шьямалан в своём самом искреннем и проникновенном проявлении. Это трогательный и романтичный фильм, возвращающий нас к его ранним работам, подкреплённый потрясающей музыкой Джеймса Ньютона Ховарда. Пожалуй, это его самый пронзительный фильм Шьямалана со времён «Знаков». Прекрасная картина об открытости, близости и любви к себе.

Фильм «Останься» произведёт фурор. Отличное напоминание о том, что никто не снимает весёлые и кинотеатральные триллеры так, как М. Найт. В нём есть юмор «Знаков» и захватывающая, эмоциональная история о привидениях, как в «Шестом чувстве». Много потрясающих пугающих моментов. Смотрите его на больших экранах, когда он выйдет.

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