Съёмки третьего сезона «Уэнсдей» завершены — новый кадр с Дженной Ортегой

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о завершении производства третьего сезона сериала «Уэнсдей» спустя семь месяцев после начала съёмок. В честь этого авторы представили новый кадр с главной героиней в исполнении Дженны Ортеги, которая вновь использует пишущую машинку.

Третий сезон шоу продолжит историю Уэнсдей Аддамс, ученицы школы «Невермор». В продолжении героиня узнает ещё больше секретов своей семьи, а одной из локаций выступит Париж. Слоган третьего сезона — «Ничто так не сплачивает семью, как хорошая эксгумация». Продолжение должно выйти в 2027 году, точную дату релиза в Netflix назовут позже.

Вместе с Дженной Ортегой и Эммой Майерс в третьем сезоне также сыграли Ева Грин («Город грехов»), Вайнона Райдер («Очень странные дела»), Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Грань будущего»), Лина Хиди («Игра престолов») и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»), а шоураннерами остались Альфред Гоф и Майлз Миллар, авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2».