Корейская группа W24 выступит на фестивале «Фандом Фест ВКонтакте»

Организаторы фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли новую информацию о гостях предстоящего события. На мероприятии выступит южнокорейская группа W24 — концерт пройдёт уже 11 октября.

Для музыкального коллектива посещение «Фандом Фест ВКонтакте» станет не первым. Группа уже выступала на мероприятии в 2023 году — тогда фестиваль проходил впервые. За время, прошедшее между концертами, W24 продолжала развиваться в творческом плане и теперь вновь порадует россиян своим концертом.

«Фандом Фест ВКонтакте» состоится 10 и 11 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве. На мероприятии гости смогут познакомиться с новинками поп-культуры, включая кино и фантастическую литературу. На фестивале также состоится конкурс косплея и танцевальных каверов. Кроме того, хедлайнером второго дня станет знаменитая k-pop-группа WHIB. Ранее сообщалось, что среди гостей будет корейский рэпер BewhY — концерт состоится 10 октября.