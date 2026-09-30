Фильму «Диггер» с Томом Крузом предрекают провальный старт в $ 12 млн

1 октября состоится премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Издание Variety сообщило, что картине предрекают старт от $ 12 млн до $ 15 млн в США.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то лента продемонстрирует один из худших результатов дебютных выходных в 2026 году. Для сравнения: провальная картина «Супергёрл» стартовала с $ 38 млн в США — супергеройский фильм в итоге не смог окупить свой бюджет в $ 170 млн. В издании отметили, что затраты на «Диггера» составили от $ 160 млн до $ 180 млн. Если учитывать прогнозы, предстоящей комедии будет трудно принести прибыль кинокомпании Warner Bros.

«Диггер» расскажет о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября. Ленту смешанно оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести.