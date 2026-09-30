BetBoom Team обыграла OG на старте BLAST SLAM VIII — Save дебютировал на миду
BetBoom Team победила OG со счётом 2:1 в групповом этапе BLAST SLAM VIII по Dota 2. Для Виталия Save Мельника матч стал первым официальным на позиции мидера.
Решающая третья карта затянулась на 87 минут. BetBoom Team уступала по ходу игры и пропустила мегакрипов, однако сумела оформить камбэк и закрыть карту со счётом 40:31. Save завершил серию с общим KDA 23-10-31.
В следующем раунде BetBoom Team сыграет с Team Yandex 1 октября в 16:00 мск — победитель выйдет на LAN-финал на Мальте. OG встретится с MOUZ в матче на вылет.
BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября с призовым фондом $ 750 тыс.
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