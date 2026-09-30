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BetBoom Team обыграла OG на старте BLAST SLAM VIII — Save дебютировал на миду

BetBoom Team обыграла OG на старте BLAST SLAM VIII — Save дебютировал на миду
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BetBoom Team победила OG со счётом 2:1 в групповом этапе BLAST SLAM VIII по Dota 2. Для Виталия Save Мельника матч стал первым официальным на позиции мидера.

Dota 2. BLAST Slam VIII . Группа C
30 сентября 2026, среда. 13:00 МСК
BetBoom Team
Идёт
1 : 0
OG

Решающая третья карта затянулась на 87 минут. BetBoom Team уступала по ходу игры и пропустила мегакрипов, однако сумела оформить камбэк и закрыть карту со счётом 40:31. Save завершил серию с общим KDA 23-10-31.

В следующем раунде BetBoom Team сыграет с Team Yandex 1 октября в 16:00 мск — победитель выйдет на LAN-финал на Мальте. OG встретится с MOUZ в матче на вылет.

BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября с призовым фондом $ 750 тыс.

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