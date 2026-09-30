Футбольный симулятор Football Manager 27 выйдет 10 ноября

Компания Sports Interactive раскрыла дату релиза Football Manager 27 — новой части футбольного симулятора. Игра выйдет 10 ноября на ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В день релиза проект будет доступен по подписке Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Football Manager. Права на видео принадлежат Sports Interactive.

Разработчики рассказали, что в новом футсиме они улучшили навигацию и упростили полноэкранный режим. Новостная лента в игре обновится по сравнению с предыдущей частью, а игровой процесс значительно улучшат — авторы обещают, что каждый матч превратится в захватывающее футбольное представление.

Football Manager 27 уже можно добавить в список желаемого. Для пользователей, которые оформят предзаказ, игра станет доступна за одну-две недели до релиза.