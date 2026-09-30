Трейлер второго сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком — старт 14 октября

Телеканал FX представил трейлер второго сезона сериала «Подноготная». Продолжение детективного шоу стартует 14 октября на стриминговом сервисе Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Проект рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю. Во втором сезоне главному герои предстоит расследовать новое дело, связанное с исчезновением заключённого.

Главную роль вновь исполнил знаменитый актёр Итан Хоук («Чёрный телефон»). В продолжении также сыграл Томми Ли Джонс («Люди в чёрном»). Первый сезон «Подноготной» вышел в 2025 году. Шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести от обозревателей и 77% – от пользователей.