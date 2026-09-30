15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus Essential октябрь 2026 — F1 25, Hunt Showdown 1896 и Earth Defense Force: World Brothers 2

В октябре в PS Plus добавят F1 25, Hunt: Showdown и Earth Defense Force: World Brothers 2
Комментарии

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2026 года. Все игры можно будет забрать с 6 октября по 2 ноября.

В этот раз в сервис добавят три проекта: симулятор Формулы-1 под названием F1 25, экстракшен-шутер Hunt: Showdown 1896 и экшен Earth Defense Force: World Brothers 2.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2026 года

  • F1 25 — актуальная часть гоночных симуляторов студии Codemasters про Формулу-1
  • Hunt: Showdown 1896 — эвакуационный шутер с элементами PVP от студии Crytek
  • Earth Defense Force: World Brothers 2 — вторая часть серии экшенов от Yuke's.

Фото: Sony

Материалы по теме
В PS Plus добавили WWE 2K26, Ball x Pit, Sniper Elite: Resistance и другие игры