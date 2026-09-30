В октябре в PS Plus добавят F1 25, Hunt: Showdown и Earth Defense Force: World Brothers 2

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в октябре 2026 года. Все игры можно будет забрать с 6 октября по 2 ноября .

В этот раз в сервис добавят три проекта: симулятор Формулы-1 под названием F1 25, экстракшен-шутер Hunt: Showdown 1896 и экшен Earth Defense Force: World Brothers 2.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в октябре 2026 года

F1 25 — актуальная часть гоночных симуляторов студии Codemasters про Формулу-1

— актуальная часть гоночных симуляторов студии Codemasters про Формулу-1 Hunt: Showdown 1896 — эвакуационный шутер с элементами PVP от студии Crytek

— эвакуационный шутер с элементами PVP от студии Crytek Earth Defense Force: World Brothers 2 — вторая часть серии экшенов от Yuke's.