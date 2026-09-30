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«Мне плевать на Riot». На чемпионате мира по Valorant возник скандал

«Мне плевать на Riot». На чемпионате мира по Valorant возник скандал
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Игроки турецкой FUT Esports публично раскритиковали организацию Valorant Champions 2026 в Шанхае после поражения от 100 Thieves в матче за выход в плей-офф.

Дуэлянт Юсуф xeus Доган Гёзген перечислил проблемы команды на турнире: сбои мыши, неполадки со звуком и зависания ПК. По его словам, решения организаторов не работали.

Эти проблемы существуют с самого начала турнира. Решения, которые пытаются найти, — это элементарные решения, они не работают. Из-за зависаний ПК мы, наверное, 10 раз погибли.

Эрай yetujey Будак же демонстративно отказался от пресс-конференции.

Не хочу проявлять неуважение к вам [журналистам], но мне плевать на Riot, поэтому я не буду участвовать в этой пресс-конференции.

После этого он надел наушники и ушёл в телефон. Эфе s0pp Тур заблокировал главу киберспорта Valorant Лео Фарию в соцсетях.

Технические проблемы фиксировались с первого дня Champions. Ранее Riot установила, что металлические компоненты столов создавали помехи для периферии игроков. Временное решение было внедрено, однако FUT утверждает, что сбои продолжались. Команде предстоит встретиться с победителем пары T1/JDG.

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