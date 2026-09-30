Мультсериал «Третий лишний» от автора «Гриффинов» стартует 17 декабря

Стриминговый сервис Peacock раскрыл дату старта мультсериала «Третий лишний». Комедийное шоу стартует 17 декабря — в этот день состоится премьера восьми эпизодов. Остальные серии выйдут в 2027 году. Авторы также представили первый постер проекта.

Фото: Peacock

Шоу выступит продолжением одноимённой дилогии. Действие мультсериала развернётся спустя 12 лет после событий фильма «Третий лишний 2». Главными героями вновь выступят Джон и его плюшевый медведь Тед. Теперь они живут по соседству, образовав собственные семьи. Несмотря на взросление, герои продолжат проводить вместе время и попадать в приключения.

Главные роли вновь сыграют Марк Уолберг («Отступники»), Аманда Сайфред («Горничная») и Джессика Барт («Пророк»). Голос Теду подарит Сет Макфарлейн («Гриффины») — один из создателей франшизы. Ранее по «Третьему лишнему» выходил сериал-приквел, рассказывающий про начало дружбы Джона и медведя.