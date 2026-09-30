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Сериал Дубровский Русский Зорро (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дубровский. Русский Зорро» по мотивам Пушкина
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30 сентября стартовал сериал «Дубровский. Русский Зорро». Шоу представляет собой российскую адаптацию «Зорро», действие которого разворачивается в 1840-х годах. Проект выступает вольным продолжением знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Сюжет рассказывает о Владимире Дубровском, который вернулся из Калифорнии в Россию, чтобы бороться со злом. Для этого он начинает притворяться мексиканским мстителем в маске, который расследует убийства.

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут появляться каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера заключительного эпизода состоится 10 ноября.

Расписание выхода сериала «Дубровский. Русский Зорро»

ЭпизодДата выхода
первая серия30 сентября
вторая серия30 сентября
третья серия7 октября
четвёртая серия14 октября
пятая серия21 октября
шестая серия28 октября
седьмая серия4 ноября
восьмая серия10 ноября
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