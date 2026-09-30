Расписание выхода сериала «Дубровский. Русский Зорро» по мотивам Пушкина
30 сентября стартовал сериал «Дубровский. Русский Зорро». Шоу представляет собой российскую адаптацию «Зорро», действие которого разворачивается в 1840-х годах. Проект выступает вольным продолжением знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Сюжет рассказывает о Владимире Дубровском, который вернулся из Калифорнии в Россию, чтобы бороться со злом. Для этого он начинает притворяться мексиканским мстителем в маске, который расследует убийства.
В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут появляться каждую среду в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера заключительного эпизода состоится 10 ноября.
Расписание выхода сериала «Дубровский. Русский Зорро»
|Эпизод
|Дата выхода
|первая серия
|30 сентября
|вторая серия
|30 сентября
|третья серия
|7 октября
|четвёртая серия
|14 октября
|пятая серия
|21 октября
|шестая серия
|28 октября
|седьмая серия
|4 ноября
|восьмая серия
|10 ноября
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