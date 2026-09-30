«Геймплей слишком устарел»: дизайнер «Ведьмака 3» — о главном изменении ремастера

Издание VGC взяло интервью у дизайнера компании CD Projekt Red Павла Саско. Он рассказал о разработке ремастера игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

По словам разработчика, авторы изучили оригинальный проект и мнения пользователей насчёт него. При создании ремастера они пришли к выводу, что сюжет остаётся актуальным до сих пор, а вот геймплей плохо состарился со временем. Саско назвал игровой процесс самой слабой стороной проекта — именно его авторы попытались улучшить в обновлённой версии.

Мы изучили игровой процесс «Ведьмака 3», распространённые жалобы наших игроков и то, какие области плохо сохранились со временем. Сюжет по-прежнему актуален — он прекрасен, и персонажи забавны. Но если посмотреть на геймплей, то стало очевидно, что это, пожалуй, самая слабая сторона игры. Если посмотреть на мнения журналистов и игроков, все говорят примерно одно и то же: геймплей — самая слабая сторона «Ведьмака 3».

Ремастер культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел 29 сентября. В обновлённой версии заметно улучшили графику, доработали боевую систему и механики передвижения, обновили прокачку Геральта, добавили новые приёмы монстрам, ввели опции доступности, исправили некоторые баги и внесли другие изменения. Кроме того, дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино» входят в основную версию игры.