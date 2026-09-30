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Aion 2 вышла в расширенном доступе — продолжение культовой MMORPG

Aion 2 вышла в расширенном доступе — продолжение культовой MMORPG
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30 сентября в расширенном доступе вышла глобальная версия Aion 2 — продолжения культовой MMORPG. Игра уже доступна в Steam для владельцев набора Founder's Pack.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NC.

Действие проекта разворачиваются за 900 лет до первой части. Пользователям вновь предлагается занять сторону одной из двух фракций в их бесконечной войне. Геймеров ждёт огромный открытый мир, где будут не только наземные, но и воздушные сражения. Кроме того, в игре представят различные подземелья, командные битвы и множество боссов.

Полноценный релиз Aion 2 состоится 5 октября — сыграть можно будет совершенно бесплатно. В проекте есть русский перевод в виде субтитров, однако для российских аккаунтов Steam он недоступен. На старте расширенного доступа многие пользователи столкнулись с проблемой — серверы не работали, из-за чего геймеры не могли даже создать персонажа. При этом ситуация со временем стала лучше: некоторые игроки пишут, что уже проводят время в игре.

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