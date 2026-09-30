«Вы обесцениваете труд игроков». Тренер FUT — об организации ЧМ по Valorant

Тренер турецкого коллектива FUT Esports Берке Vlad Кантурк раскритиковал техническое обеспечение Valorant Champions 2026 в Шанхае.

По словам тренера, администраторы отказались откатывать раунд, несмотря на явный технический сбой у игрока в решающей ситуации. Также он отметил некорректную работу звукового оборудования и мешающее освещение, блики от которого мешали видеть мониторы.

Вы обесцениваете труд людей, которые целый год в поте лица готовились к этому турниру. Ещё до начала турнира админы говорили нам, что в подобных ситуациях возможен откат раунда. Проблемы с компьютерами и мышками присутствуют с первого дня и, несмотря на заявления о найденном решении, продолжаются.

Скандал разразился после вылета FUT Esports из чемпионата в результате поражения от 100 Thieves. Ранее представители Riot Games подтвердили наличие электромагнитных помех от столов на сцене, которые влияли на работу беспроводных мышей. Однако тренер подчеркнул, что жалобы на пропадающий звук и слепящий свет также были проигнорированы.

Valorant Champions 2026 проходит в Китае с 24 сентября по 18 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 2,25 млн.