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Naughty Dog работает над Uncharted 5 и The Last of Us 3 — СМИ

Naughty Dog работает над Uncharted 5 и The Last of Us 3 — СМИ
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Студия Naughty Dog работает сразу над несколькими новыми играми. По данным издания MP1ST, команда уже трудится над новой частью серии Uncharted, которая выйдет после экшена Intergalactic.

Разработку проекта якобы возглавляет Шон Эскейг, который работал над Uncharted 4: A Thief’s End и был креативным директором Uncharted 4: The Lost Legacy. События будущей Uncharted 5 развернутся уже после квадриквела, однако о чём они расскажут, пока неизвестно. Возможно, главной героиней будет дочь Нэйтана Дрейка, хотя сам герой обязательно вернётся в том или ином амплуа.

В MP1ST также подтвердили, что Naughty Dog работает над The Last of Us Part 3 — третья часть постапокалиптической серии находится на очень ранней стадии производства.

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