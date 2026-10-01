Расписание седьмого дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 1 октября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы C и группы D, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, в то время как проигравшие покинут турнир на последнем месте.

Расписание Valorant Champions 2026 на четверг, 1 октября:

12:00. TYLOO (Китай) — Team Liquid (Нидерланды);

15:00. XLG Esports (Китай) — Nongshim RedForce (Южная Корея).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.