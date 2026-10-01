Расписание третьего дня BLAST SLAM VIII по Dota 2
Сегодня, 1 октября, продолжается турнир BLAST SLAM VIII по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Групповой этап проходит по системе GSL — командам нужно одержать две победы для выхода в плей-офф.
Расписание матчей BLAST SLAM VIII на четверг, 1 октября
Группа C:
- 16:00. Team Yandex (Россия) — BetBoom Team (Россия);
- 16:00. MOUZ (Германия) — OG (Филиппины).
Группа D:
- 19:00. Aurora Gaming (Сербия) — Team Liquid (Нидерланды);'
- 19:00. GamerLegion (Германия) — Yakult Brothers (Китай).
BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 750 тыс.
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