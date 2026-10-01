ZywOo пошутил об уходе из CS 2 на три месяца ради GTA 6

Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо пошутил о перерыве в карьере из-за выхода Grand Theft Auto 6.

Ребята, мы все завершим карьеру под выход GTA 6 — всего на три месяца, потом вернёмся.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз совпадает с проведением PGL Major Singapore 2026, который состоится с 25 ноября по 13 декабря. На этом мэйджоре Team Vitality котируется как одна из сильнейших команд мирового рейтинга.

Недавно команда ZywOo выиграла StarLadder StarSeries Fall 2026, а сам француз был признан MVP турнира. Следующее выступление клуба пройдёт на ESL Pro League Season 24, который состоится с 3 по 11 октября.