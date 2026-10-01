Фильм «Сердце зверя» с Брэдом Питтом вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать фильм «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Официальный прокат картины стартовал ещё несколько дней назад.

Картина рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Вместе с Питтом ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».