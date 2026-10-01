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Режиссёр продолжения «28 лет спустя» уверен, что фильм выпустят

Режиссёр продолжения «28 лет спустя» уверен, что фильм выпустят
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В недавнем и интервью Дэнни Бойл рассказал, что третья часть франшизы «28 лет спустя» в любом случае выйдет. Когда именно, режиссёр не уточнил.

Третья часть «28 дней спустя» или как там она будет называться, будет снята, потому что люди продолжают спрашивать о ней. Я пока не знаю, когда именно, но есть сценарий — очень хороший сценарий Алекса Гарленда.

Стоит ли фанатам на самом деле рассчитывает на триквел, вопрос открытый, возможно, когд-то потом лента действительно выйдет.

Фильм «28 лет спустя» вышел в 2025 году и рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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