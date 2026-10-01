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В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Царевна Несмеяна»

В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Царевна Несмеяна»
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Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы фильма «Царевна Несмеяна». Ленту уже можно посмотреть во многих городах.

Сказка расскажет о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви.

Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин («Слово пацана»), Соня Петрова («Внутри убийцы»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Виктор Логинов («Букины») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»).

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