Энн Хэтэуэй хотела бы сняться со Скарлетт Йоханссон в новом «Мире Юрского периода»

Энн Хэтэуэй в интервью допустила, что с радостью сыграет в новой части «Мира Юрского периода» вместе со Скарлетт Йоханссон, но пока это просто слова.

Хэтэуэй считает, что вдруг могла бы привнести в образ человека, связанного с изучением динозавров, нечто новое или совсем неузнаваемое.

Может, я могла бы принести свои знания о динозаврах в «Мир Юрского периода»

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоялась 2 июля. 2025 года Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).