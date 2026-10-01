В кинотеатрах России вышел мультфильм «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают показывать мультфильм «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы». Ещё до премьеры пользователи начали подозревать, что во время производства картины применяли ИИ.

Некоторые кадры из мультфильма очень похожи на элементы генеративного контента — в сценах встречаются размазанные лица, наложение моделей друг на друга и неестественные тени, характерные для ИИ-видео.

Сюжет ленты рассказывает историю мамонтёнка Пушистика, который пробуждается после 1000-летнего сна и отправляется на поиски своей мамы. Его сопровождает птенец Тупик, который мечтает прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Режиссёром мультфильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).