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Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов 2» выпустят в широкий прокат

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов 2» выпустят в широкий прокат
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Генеральный директор Netflix Тед Сарандос пообещал, что вторую часть мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» выпустят в широкий кинопрокат, а не будут ограничивать его выпуском лишь на Netflix.

Режиссёрами и сценаристами будущей ленты вновь выступят Мэгги Кан и Крис Аппельханс, авторы первой части.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix в июне 2025 года и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет повествует об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив.