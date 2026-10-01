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Эди Гатеги сыграет в фильме по «Полиции Майами»

Эди Гатеги сыграет в фильме по «Полиции Майами»
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Эди Гатеги, сыгравший в том числе в «Супермене», получил роль в фильме по «Полиции Майами». Его конкретная роль неизвестна. Картина получила название «Полиция Майами '85». Режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик».

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

Зарубежный прокат картины стартует 19 мая 2028 года, съёмки начнутся в конце года, но точной даты пока нет. Её наверняка объявят скоро.

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