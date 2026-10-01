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Стартовал второй сезон перезапуска сериала «Клиника»

Стартовал второй сезон перезапуска сериала «Клиника»
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Сегодня начал выходить второй сезон перезапуска сериала «Клиника» или же 11-й сезон для ленты в целом. Для просмотра доступны две первые серии, суммарно их будет 10.

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля этого года. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, которыми и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Возрождённый проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

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Расписание выхода второго сезона перезапуска «Клиники»