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Вышел сериал «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью

Вышел сериал «К востоку от Эдема» с Флоренс Пью
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Сегодня на Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема». Так как премьера состоялась на Netflix, стали доступны все семь эпизодов сразу.

«К востоку от Эдема» — экранизация одноимённого произведения Джона Стейнбека. Сюжет рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. История посвящена предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

Вместе с Пью важную роль в ленте сыграл Кристофер Эбботт. Проект вряд ли получит второй сезон, поскольку его концепция изначально была именно в формате мини-сериала с небольшим количеством эпизодов. Обычно такие истории заканчиваются одним сезоном.

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