Стартовал сериал «Полдень» по мотивам романа Стругацких — вышли два эпизода

1 октября состоялась премьера сериала «Полдень». Фантастический проект по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Кион» и Okko — доступны два эпизода.

Видео доступно во VK-канале Кион. Права на видео принадлежат «Кион»/Okko.

События сериала разворачиваются в 2278 году. Максиму Каммереру поручают найти прогрессора Льва Абалкина, который прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Ему предстоит не только найти Абалкина, но и спасти планету от катастрофы.

Главные роли в проекте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов»), Максим Матвеев («Триггер»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леонид Ярмольник («Первый номер») и другие актёры. Режиссёром выступил Клим Козинский («13 клиническая»).